Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, sahasında Newcastle United'ı Aubameyang (2) ve Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal ile Newcastle United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 50 ve 77. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve 60. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Arsenal bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Newcastle United ise 19 puanla 15. sırada kaldı.

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