19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 19. haftasında , sahasında (2) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 19. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 50 ve 77. dakikalarda - ve 60. dakikada 'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Arsenal bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Newcastle United ise 19 puanla 15. sırada kaldı.

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