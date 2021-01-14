İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Fulham'ı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Tottenham ile Fulham karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekip 25. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen 74. dakikada Ivan Cavaleiro'nun golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Tottenham 30 puana ulaşırken Fulham'ın puanı 12 oldu.

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