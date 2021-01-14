14 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-2 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus uzatmalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'nda ile karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan uzatmalarda 'nın golü ile ekibi oldu.

'nda heyecan sürüyor. Son 16 Turu maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 berabere bitti. Uzatma dakikalarında 'nın attığı golle maçı 3-2 kazanan Juventus çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlıların diğer gollleri ve 'dan geldi. Genoa'nın gollerini Czyborra ve kaydetti.
Fiorentina 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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