14 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 1-0 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City Brighton'ı tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'in 18. haftasında , sahasında 'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında , 'ı ağırladı.

Manchester City, 44. dakikada 'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen puanını 32 yapan Manchester City, lider 'ın 4, ikinci sıradaki 'un bir puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Brighton ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

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