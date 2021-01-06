06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Genoa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında ve 'ün formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Genoa maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de 'te canlı yayınlancak.

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