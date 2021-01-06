İtalya Serie A'nın 16. haftasında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile Genoa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sassuolo ile Genoa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Genoa maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlancak.

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