13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 1-2 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

İngiltere 'in 17. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

'in 17. haftasında - maçı heyecanı yaşandı. 2-1 biten mücadeleyi konuk takım Everton kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 77'de kaydetti. Wolves'in tek golü ise 14. dakikada 'in ayağından geldi.

Everton bu sonuçla birlikte 32 puana yükselirken, Wolverhampton ise 22 puanda kaldı.

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