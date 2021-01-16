16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Brighton maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da 'tan canlı yayınlanacak.

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