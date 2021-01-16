İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leeds United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Leeds United ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Brighton maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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