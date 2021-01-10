İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Roma ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

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