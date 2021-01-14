14 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina'yı deviren Inter çeyrek finalde
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

maçında Inter, normal süresi 1-1 biten mücadelede 'yı uzatmanın son anlarında attığı golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

maçında ile Inter, 'de karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini, 40. dakikada penaltıdan ve 119. dakikada 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fiorentina'nın tek golüyse 57. dakikada 'den geldi.

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