İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Burnley ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Burnley ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Manchester United maçı 12 Ocak Salı günü saat 23:15'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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