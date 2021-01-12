12 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Everton maçı 12 Ocak Salı günü saat 23:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

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