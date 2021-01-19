Serie A'nın 18. haftasında Milan, deplasmanda Cagliari'yi Zlatan Ibrahimovic'in 7 ve 52. dakikalarda attığı golle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Milan, Sardegna Arena'da kozlarını paylaştı. Milano ekibi, rakibini 7 ve 52. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖREV ALAMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, corona virüsü testi pozitif çıktığını için karşılaşmada görev alamadı.

Milan bu sonuçla puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Cagliari ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

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