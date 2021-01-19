19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 0-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zlatan attı Milan kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

Serie A'nın 18. haftasında , deplasmanda Cagliari'yi Zlatan Ibrahimovic'in 7 ve 52. dakikalarda attığı golle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile , 'da kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 7 ve 52. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖREV ALAMADI

Milan forması giyen milli futbolcumuz , corona virüsü testi pozitif çıktığını için karşılaşmada görev alamadı.

Milan bu sonuçla puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Cagliari ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
FIFA cezayı onadı! Trippier... FIFA cezayı onadı! Trippier...
Manchester City dolu dizgin! Manchester City dolu dizgin!
Cagliari - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Cagliari - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör