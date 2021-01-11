11 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

2020'nin Kasım ayında Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğmuştu. Maradona'nın vefatının ardından flaş iddialar da gündeme geldi. Son olarak ortaya, Arjantinli 10 numarayı beyin ameliyatı yapan doktor hakkında bir iddia daha atıldı. İşte detaylar...

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

'' lakaplı 'nın imzasını taklit ettiği iddia edilen 'ye ait imzalı belgeler ortaya çıktı. Son dakika haberi 'i karıştırdı. Lugu, iddiaları yalanlarken Arjantin basını konunun üstüne gitmeyi sürdürüyor. 'nın beyin ameliyatını yapan doktor hakkındaki bu iddialar resmi makamlar tarafından da araştırılacak.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

'nın doktoru ölmüş futbolcunun imzasını taklit etmekle suçlandı. Oyuncunun imzasını atmayı deneyen birini gösteren belgeler, medyasında yayınlandı. Büyük tepki çeken olay hala aydınlatılmayı bekliyor.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

"KLİNİĞE İMZALI MEKTUP GELDİ"

'nın beyin ameliyatını gerçekleştiren 'un 'teki evinde olduğu ifade edildi.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını 'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği söylendi.

Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta 'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyası mevcut.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

Kasım ayında 'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

"İDDİALARI YALANLADI"

tüm bu olaylar sonucunda Kasım ayında, söz konusunda herhangi bir şeyden sorumlu tutulacaksa ona değer vermek, sevmek ve tamamen iyileştirerek hayatını uzatmaktan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

'nın aslında doktor etmesine rağmen kendisiyle özel bir ilişkisi olduğunu söyleyen , futbol yıldızını "imkansız" bir hasta olarak tanımladı.

Maradona hakkında flaş iddialar! Beyin ameliyatı yapan doktor...

Ayrıca hiçbir şey için kendini suçlamadığını belirten doktor, olanların büyük haksızlık olduğunu ve kendisinin ilan edildiği sözleriyle yapılan tüm suçlamaları reddetti.

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