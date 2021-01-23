23 Ocak 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Mainz 05 3-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 18. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Mainz 05'e 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Bundesliga'nın 18. haftasında Mainz 05 ile RB Leipzig, Opel Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 24 ve 35. dakikalarda Niakhate ve 50. dakikada Barreiro'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezonki 2. galibiyetini alan Mainz 05, puanını 10'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan RB Leipzig ise 35 puanla 2. sırada kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları