Bundesliga'nın 18. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Mainz 05'e 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Bundesliga'nın 18. haftasında Mainz 05 ile RB Leipzig, Opel Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 24 ve 35. dakikalarda Niakhate ve 50. dakikada Barreiro'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezonki 2. galibiyetini alan Mainz 05, puanını 10'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan RB Leipzig ise 35 puanla 2. sırada kaldı.

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