23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 3-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig deplasmanda kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nın 18. haftasında , deplasmanda 'e 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

'nın 18. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 24 ve 35. dakikalarda ve 50. dakikada 'nun attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezonki 2. galibiyetini alan Mainz 05, puanını 10'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan RB Leipzig ise 35 puanla 2. sırada kaldı.

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