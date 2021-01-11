11 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-1 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

İtalya Serie A'nın 17. haftasında sahasında 'yu konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk adaylarından ile iddialı takımlardan karşılaştı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının son anlarında Sassuolo'da Obiang, doğrudan kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Maçın ikinci yarısının 50. dakikasında Juventus, Danilo ile 1-0 öne geçti. Sassuolo ise bu gole 58. dakikada Defrel ile yanıt verdi ve skorda yeniden denge sağlandı: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken 82. dakikada Ramsey, Juventus'u yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

90+2. dakikada fileleri havalandıran Juventus'un Portekizli yıldızı da maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-1.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 33'e çıkararak tabloda 4. sıraya yükseldi. Juventus ile lider Milan arasında 7 puan fark bulunuyor.

29 puanla 7. sırada kalan Sassuolo ise bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'daki milli futbolculardan de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 73. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Oddei'ye bıraktı.

Yeşil-siyahlı takımdaki diğer milli oyuncu ise yedek kulübesinde başladığı müsabakanın 87. dakikasında Chiriches'in yerine oyuna dahil oldu.

Milan'ın ilk yenilgisi Juventus'tan! haberin devamı

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