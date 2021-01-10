10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 2-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma ile Inter yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Serie A'nın 17. haftasında ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Pellegrini ve 'den gelirken, konuk takımın gollerini Skriniar ve Hakimi kaydetti.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında ile Inter, 'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada ve 86. dakikada kaydederken, konuk takımın golleri 56. dakikada ve 63. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Roma bu sonuçla puanını 34'e çıkararak 3. sırada yer aldı. Puanını 37'e yükselten Inter ise 37 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

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