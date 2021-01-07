07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan'ın ilk yenilgisi Juventus'tan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

İtalya Serie A'da haftanın maçında deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini yaşattı. Milan'da 90 dakika forma giyerken, Juventus'ta 87. dakikada oyuna girdi.

İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan sahasında ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.
Juventus'un gollerini; (2) ve kaydetti.
Ev sahibi Milan'ın tek golü 'dan geldi.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 30'a yükseltirken, Milan 37 puanda kaldı.

MERİH SEVİNDİ HAKAN ÜZÜLDÜ
Milli futbolcularımızdan 90 dakika forma giyerken, 87. dakikada oyuna dahil oldu.


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