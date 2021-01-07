07 Ocak 2021, Perşembe
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Juventus'un gollerini; Chiesa (2) ve McKennie kaydetti.
Ev sahibi Milan'ın tek golü Calabria'dan geldi.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 30'a yükseltirken, Milan 37 puanda kaldı.
MERİH SEVİNDİ HAKAN ÜZÜLDÜ
Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, Merih Demiral 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Milan 1-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini yaşattı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, Juventus'ta Merih Demiral 87. dakikada oyuna girdi.
İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan sahasında Juventus ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.
Juventus'un gollerini; Chiesa (2) ve McKennie kaydetti.
Ev sahibi Milan'ın tek golü Calabria'dan geldi.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 30'a yükseltirken, Milan 37 puanda kaldı.
MERİH SEVİNDİ HAKAN ÜZÜLDÜ
Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, Merih Demiral 87. dakikada oyuna dahil oldu.
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