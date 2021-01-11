Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif!
Bu sezon Serie A'da gösterdiği muhteşem performansla Milan'ın başarısında önemli bir paya sahip olan ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Hakan Çalhanoğlu'na, astronomik bir rakam teklif edildi. İşte detaylar...
Milan formasıyla bu sezon Serie A'da fırtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milan kulübü milli futbolcuyla sözleşme uzatmak için girişimlerini sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un da yakın temasta olduğu belirtiliyor.
YILLIK 7 MİLYON EURO
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için maaşının iki katı teklifte bulundu. İtalyan kulübünde yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Hakan için yıllık 7 milyon Euro'luk teklif yaptılar. Hakan Çalhanoğlu yapılan teklif sonrası düşünmek için kulüpten süre istedi!
JUVENTUS DA İSTİYOR
Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın formasını giyen Juventus da yakından ilgileniyor. Juventus dışında İngiltere ve İspanya'dan da bazı kulüplerin oyuncunun menajerine ulaştığı gelen haberler arasında...
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Milan'ın 2017 yılında Bayer Leverkusen'den 23.3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.
40 puanla lider durumda bulunan Milan'da milli futbolcu bu sezon 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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