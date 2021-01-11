11 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif!

Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

Bu sezon 'da gösterdiği muhteşem performansla 'ın başarısında önemli bir paya sahip olan ve 'nın devlerini peşine takan 'na, astronomik bir rakam teklif edildi. İşte detaylar...

formasıyla bu sezon 'da fırtınalar estiren 'nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milan kulübü milli futbolcuyla sözleşme uzatmak için girişimlerini sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu ile 'un da yakın temasta olduğu belirtiliyor.

YILLIK 7 MİLYON EURO

'nde yer alan habere göre, Milan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için maaşının iki katı teklifte bulundu. kulübünde yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Hakan için yıllık 7 milyon Euro'luk teklif yaptılar. Hakan Çalhanoğlu yapılan teklif sonrası düşünmek için kulüpten süre istedi!

Hakan Çalhanoğlu'na ödül Paolo Maldini'den!

JUVENTUS DA İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu ile 'ın formasını giyen Juventus da yakından ilgileniyor. Juventus dışında ve 'dan da bazı kulüplerin oyuncunun menajerine ulaştığı gelen haberler arasında...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Milan'ın 2017 yılında 'den 23.3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

40 puanla lider durumda bulunan Milan'da milli futbolcu bu sezon 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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