04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Cadiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'nın 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Cadiz maçı 4 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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