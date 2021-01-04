İspanya La Liga'nın 17. haftasında Valencia ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Valencia ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Cadiz maçı 4 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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