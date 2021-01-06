İtalya Serie A'nın 16. haftasında Torino ile Mert Çetin ve Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Torino ile Hellas Verona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Hellas Verona maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlancak.

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