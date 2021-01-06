06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında ile Mert Çetin ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Hellas Verona maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de 'te canlı yayınlancak.

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