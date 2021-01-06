06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na ödül Paolo Maldini'den!

Çalhanoğlu'na ödül Maldini'den!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya takımlarından 'da forma giyen milli futbolcumuz Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi. Yıldız isme ödülünü Milan efsanesi verdi.

ekiplerinden 'da forma giyen , Aralık ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanmıştı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu, 'la oynanan lig maçından önce bu ödülü Milan'ın efsanesi 'nin elinden aldı.

Milli futbolcu bu ödülü, teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma zirveye çıkışını sürdürdü! Roma zirveye çıkışını sürdürdü!
Lazio hata yapmadı! Lazio hata yapmadı!
Sassuolo evinde kazandı! Sassuolo evinde kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör