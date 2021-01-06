06 Ocak 2021, Çarşamba
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Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanmıştı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu, Juventus'la oynanan lig maçından önce bu ödülü Milan'ın efsanesi Paolo Maldini'nin elinden aldı.
Hakan Çalhanoğlu'na ödül Paolo Maldini'den!
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi. Yıldız isme ödülünü Milan efsanesi Paolo Maldini verdi.
Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanmıştı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu, Juventus'la oynanan lig maçından önce bu ödülü Milan'ın efsanesi Paolo Maldini'nin elinden aldı.
Milli futbolcu bu ödülü, teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.
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