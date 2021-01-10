10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nimes 0-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burak attı Lille kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fransa 'in 19. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği deplasmanda ile karşılaştı. Lille, 'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

19. hafta karşılaşmasında , takımına konuk oldu.

Lille'de 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.

Burak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular ve kadroda yer almadı.

Yusuf Yazıcı'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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