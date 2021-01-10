Nimes 0-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille deplasmanda Nimes ile karşılaştı. Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Ligue 1 19. hafta karşılaşmasında Lille, Nimes takımına konuk oldu.
Lille'de Burak Yılmaz 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.
Burak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.
Yusuf Yazıcı'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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