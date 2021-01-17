Ajax-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Zirve mücadelesinde bulunan iki takım Ajax ve Feyenoord karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Ajax, Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. 38 puanda lider konumda bulunan Ajax, 35 puanda 4. sıradaki Feyenoord'u ağırlayacak. İşte zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın tüm detayları...

AJAX-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ajax-Feyenoord karşılaşması 17 Ocak Pazar günü saat 18.45'te başlayacak. Dev karşılaşma tivibu spor'dan canlı yayınlanacak.

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