17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ajax-Feyenoord maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Zirve mücadelesinde bulunan iki takım ve karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. 38 puanda lider konumda bulunan Ajax, 35 puanda 4. sıradaki Feyenoord'u ağırlayacak. İşte zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın tüm detayları...

AJAX-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ajax-Feyenoord karşılaşması 17 Ocak Pazar günü saat 18.45'te başlayacak. Dev karşılaşma tivibu spor'dan canlı yayınlanacak.

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