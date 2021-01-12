İspanya La Liga'da ertelenen maçta Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 12 Ocak Salı günü saat 23:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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