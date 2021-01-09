Almanya Bundesliga 15. haftasında Schalke 04 ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Schalke 04 ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Hoffenheim maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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