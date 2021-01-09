09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Hoffenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Hoffenheim maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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