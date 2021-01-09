Almanya Bundesliga 15. haftasında Bayer Leverkusen ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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