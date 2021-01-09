09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Granada - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'nın 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GRANADA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Granada - Barcelona maçı 9 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'te 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Osasuna - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Osasuna - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Nimes - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig Nimes - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Milan - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör