03 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 1-3 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Freiburg ilk yarıda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'nın 14. haftasında deplasmanda 'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

'nın 14. haftasında deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk takımın gollerini; , ve kendi kalesine kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golü ise 'dan geldi.
Bu sonucun ardından Freiburg 20 puana yükselirken, Hoffenheim 15 puanda kaldı.
Hertha Berlin 3-0 Schalke 04 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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