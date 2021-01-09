09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 4-0 Hoffenheim (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Schalke 31 maç sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Almanya 'nın 15. haftasında sahasında 'i ağırladı. Hoppe'nin hat-trick yaptığı maçta ev sahibi, 4-0 kazandı ve 31 maç aradan sonra kazandı.

Ocak 2020'den beri galibiyet özlemi çeken , 'nın 15'inci hafta maçında 'ı ağırladı. Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke04'te, 19 yaşındaki forvet 42, 57 ve 63'üncü dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 80'inci dakikada sahneye çıkan Amine Harit de Schalke04'ün dördüncü golünü Hoffenheim ağlarına gönderirken karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Schalke04, bir yıl aradan sonra elde ettiği galibiyetle 4 olan puanını, 7'ye çıkardı.

Mavi beyazlı takımın teknik direktörü Christian Gross ikinci maçında Schalke04'ü üç puanla buluşturdu. Karşılaşmada ve Suat Serdar ilk 11'de forma giydi. Ahmed Kutucu ise 88'inci dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu.

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