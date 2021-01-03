04 Ocak 2021, Pazartesi

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Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Leicester City maçı 13 Ocak Pazar günü saat 17:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

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