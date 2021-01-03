04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Huesca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Huesca - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Huesca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Huesca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HUESCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Huesca - Barcelona maçı 3 Ocak Pazar günü saat 23:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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