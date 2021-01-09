09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 2-2 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Union Berlin ile Wolfsburg yenişemedi! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında sahasında Wolfsburg ile karşılaştı. 1 kırmızı kart, 1 penaltı ve 4 golün olduğu mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 15. hafta maçında evinde Wolfsburg'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

'in gollerini 29. dakikada Becker ve 52'de Andrich kaydetti. Wolfsburg'un golleri ise 10. dakikada Steffen ve 65'te Weghorst'tan (pen.) geldi. Konuk ekipte ayrıca 50. dakikada Arnold direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin ve Wolfsburg 25'er puana yükseldiler.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER

GOL | Union Berlin 0-1 Wolfsburg

GOL | Union Berlin 1-1 Wolfsburg
GOL | Union Berlin 2-1 Wolfsburg

GOL | Union Berlin 2-2 Wolfsburg

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