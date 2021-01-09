Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Union Berlin sahasında Wolfsburg ile karşılaştı. 1 kırmızı kart, 1 penaltı ve 4 golün olduğu mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bundesliga'nın 15. hafta maçında Union Berlin evinde Wolfsburg'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Union Berlin'in gollerini 29. dakikada Becker ve 52'de Andrich kaydetti. Wolfsburg'un golleri ise 10. dakikada Steffen ve 65'te Weghorst'tan (pen.) geldi. Konuk ekipte ayrıca 50. dakikada Arnold direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin ve Wolfsburg 25'er puana yükseldiler.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER

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