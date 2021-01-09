RB Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga 15. haftasında Bayer Leverkusen ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?