14 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad 4-5 Barcelona (Penaltılar)

Barcelona finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

 yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Katalanlar rakibini penaltı atışları ile mağlup ederek finale yükseldi.

, finalinde ile karşı karşıya geldi.

Katalanlar, 120 dakikası 1-1 sona erken karşılaşmadan penaltılar sonucu galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Maçın golleri 39'da , 51'de Oyarzabal'dan (P) geldi.

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