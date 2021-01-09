09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Osasuna - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'nın 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OSASUNA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Real Madrid maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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