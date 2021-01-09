09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Nimes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Nimes - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'de ile , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 17. haftasında - karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NIMES - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nimes - Lille maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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