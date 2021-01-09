Almanya Bundesliga 15. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Union Berlin ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Wolfsburg maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Andreas Luthe; Christopher Trimmel, Marvin Friedrich, Robin Knoche, Christopher Lenz; Sheraldo Becker, Sebastian Griesbeck, Robert Andrich; Marcus Ingvartson, Cedric Teuchert; Taiwo Awoniyi

Wolfsburg: Koen Casteels; Kevin Mbabu, Marin Pongracic, John Brooks, Paulo Otavio; Ridle Baku, Xavier Schlager, Max Arnold, Renato Steffen, Josip Brekalo; Wout Weghorst

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