09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Wolfsburg maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

15. haftasında ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Wolfsburg maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Andreas Luthe; Christopher Trimmel, Marvin Friedrich, Robin Knoche, Christopher Lenz; Sheraldo Becker, Sebastian Griesbeck, Robert Andrich; Marcus Ingvartson, Cedric Teuchert; Taiwo Awoniyi

Wolfsburg: Koen Casteels; Kevin Mbabu, Marin Pongracic, John Brooks, Paulo Otavio; Ridle Baku, Xavier Schlager, Max Arnold, Renato Steffen, Josip Brekalo; Wout Weghorst

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