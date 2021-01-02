04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 3-0 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 17. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Son 4 lig maçında sadece 2 puan elde ederek zirve yarışından uzaklaşan , orta sıralarda yer alan 'nda ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltıdan , 43. dakikada Heung-Min Son, 50. dakikada Toby Alderweireld'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tottenham'da Matt Doherty, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Tottenham, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Leeds United ise 23 puanda kaldı.

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