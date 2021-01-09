09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih'e soğuk duş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelede 2-0 öne geçen Münih temsilcisi, maçı 3-2 kaybetti.

Lider , Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Park'ta 'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.

Bayern geriden gelerek kazandı! haberin devamı

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