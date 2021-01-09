İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 4-1 kazandı.

Liverpool adına galibiyeti getiren golleri 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60'ta Wijnaldum ve 65. dakikada Mohammed Salah kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 41. dakikada Barry'den geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-1 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.

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