09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-4 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool farklı kazanarak üst turda!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

3. Tur mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

3. Tur mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Liverpool 4-1 kazandı.

Liverpool adına galibiyeti getiren golleri 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60'ta Wijnaldum ve 65. dakikada Mohammed Salah kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 41. dakikada Barry'den geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-1 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.

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