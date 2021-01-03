04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 5-2 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'nın 14. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Münih, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü maçı, 5-2 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Kimmich, 55'te Sane, 70. dakikada Sule, 76. ve 83. dakikalarda kaybetti. Konuk ekibin golleri ise 32. dakikada Burkardt ve 44'te Hack'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 33 puana yükseldi ve liderliği bırakmadı. Mainz ise 6 puanda kaldı.

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