Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Münih, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Mainz 05 karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü maçı, 5-2 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Kimmich, 55'te Sane, 70. dakikada Sule, 76. ve 83. dakikalarda Lewandowski kaybetti. Konuk ekibin golleri ise 32. dakikada Burkardt ve 44'te Hack'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 33 puana yükseldi ve liderliği bırakmadı. Mainz ise 6 puanda kaldı.

DİĞER