31 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 0-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sociedad 6 hafta aradan sonra kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

İspanya 'nın 17. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 6 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir ekip 1-0 kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra kazanan Real Sociedad, 29 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 18 puanda kaldı.

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