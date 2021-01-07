07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Saint Etienne 1-1 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU-ÖZET

PSG deplasmanda kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Saint Etienne sahasında Paris Saint-Germain () ile karşılaştı. 2 gol çıkan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain () deplasmanda St. Etienne'ye konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Saint Etienne'nin golünü 19. dakikada Hamouma atarken, PSG'nin golünü ise 22. dakikada Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG 36 puana yükselirken, St. Etienne de 19 puana ulaştı.

Mauricio Pochettino resmen PSG'de! haberin devamı

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