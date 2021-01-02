Mauricio Pochettino resmen Paris Saint-Germain'de!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Tomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirdiğini duyurdu.

Alman Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain (PSG), Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirdi. Fransız ekibi tecrübeli çalıştırıcı ile ekstra bir yıl opsiyon olmak üzere 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

2001 ile 2003 tarihleri arasında PSG'nin defansında görev yapan ve 95 maça çıkan Arjantinli, en son İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştırmıştı.

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