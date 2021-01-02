04 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mauricio Pochettino resmen Paris Saint-Germain'de!

Mauricio Pochettino resmen PSG'de!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.01.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Tomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirdiğini duyurdu.

Alman ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain (PSG), Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirdi. Fransız ekibi tecrübeli çalıştırıcı ile ekstra bir yıl opsiyon olmak üzere 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

2001 ile 2003 tarihleri arasında PSG'nin defansında görev yapan ve 95 maça çıkan Arjantinli, en son İngiltere Premier Ligi ekiplerinden 'u çalıştırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona tek golle kazandı Barcelona tek golle kazandı
Juventus rahat kazandı! Juventus rahat kazandı!
Bayern geriden gelerek kazandı! Bayern geriden gelerek kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör