01 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Aston Villa maçı 1 Ocak Cuma günü saat 23:00'de 'tan canlı yayınlanacak.

Everton - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Everton - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Everton - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Uluç 2020'yi böyle değerlendirdi: Futbol ve basketbolda yas yaşandı Uluç 2020'yi böyle değerlendirdi: Futbol ve basketbolda yas yaşandı
Cezası resmen kesinleşti! Cavani... Cezası resmen kesinleşti! Cavani...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör