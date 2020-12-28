29 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'de Gabriel'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Arsenal'de corona virüsü vakası!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2020

ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren Brezilyalı stoper Magalhaes'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği , 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Arsenal 7 hafta sonra kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı
Leicester City 1 puana razı oldu! Leicester City 1 puana razı oldu!
Premier Lig'e corona engeli! Premier Lig'e corona engeli!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör