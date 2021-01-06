İtalya Serie A'nın 16. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Merih Demiral'ın takımı Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Milan ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Juventus maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlancak.

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