07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lazio hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya 'nın 16. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

'nın 16. hafta mücadelesinde sahasında 'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 75'te Immobile kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 88. dakikada Vlahovic'in (pen.) ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio 25 puana yükselirken, Fiorentina ise 15 puanda kaldı.

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