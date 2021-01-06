07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Crotone 1-3 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma zirveye çıkışını sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Başkent ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Başkent ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.
Roma'nın gollerini; (2) ve Mkhitaryan kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü 'den geldi.
Bu sonucun ardından Roma puanını 33 yaparken, Crotone 9 puanda kaldı.
Lazio 2-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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