07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester derbisinde kazanan City!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

yarı finalinde 'ı 2-0 yenen , finalde 'ın rakibi oldu. City'i finale taşıyan golleri ve kaydetti.

yarı finalinde 'ı 2-0 yenen , finalde 'ın rakibi oldu. Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren kentinin takımları United ve turnuvada son 3 yılın şampiyonu City karşılaştı. 'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 50. dakikada , 83. dakikada 'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla Manchester City, Tottenham'ın ardından turnuvada finale yükselen ikinci takım oldu. İki takım arasındaki final maçı heyecanı 25 Nisan'da 'nda yaşanacak.

Tottenham 2-0 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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